Поврежденный ракетой HIMARS Антоновский мост в Херсоне сняли на видео

Расположенный в Херсонской области Антоновский мост через реку Днепр на протяжении нескольких дней находился под регулярными обстрелами со стороны украинских войск. В качестве орудия для ударов боевики использовали снаряд ракетной системы залпового огня HIMARS.

В Telegram-каналах и социальных сетях появились фотографии Антоновского моста после атаки ВСУ.

Выпущенные снаряды оставили сразу несколько крупных пробоин на проезжей части переправы.

При этом, судя по кадрам Telegram-канала «Русский сыч», водители продолжают ездить по полуразрушенному мосту.

Автор YouTube-канала «О жизни _Menshov TV» прошел на мост и показал, что повреждения получили перекрытия.

По его словам, самая крупная дыра от ракеты, которая прошила переправу насквозь, размером с КамАЗ.

Антоновский мост оказался под обстрелом ВСУ во вторник, 19 июля. Как заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, всего прилетело шесть ракет, из которых пять перехватила система ПВО.

Но на следующий день украинские военные выпустили сразу 12 ракет из систем HIMARS. Стремоусов подчеркнул, что мост оказался в критическом состоянии. При продолжении обстрелов есть риск обрушения.

Сегодня Стремоусов подчеркнул, что власти Херсонской области усилят группировку сил противовоздушной обороны и переведут их на повышенный режим работы в ночное время, когда обстрелы особенно сильны.