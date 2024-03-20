Спецоперация 20 марта 2024, 06:18 «Поступили дерзко и нагло». Спецназовцы под шквальным огнем осмотрели подбитый танк Abrams Бойцы спецназа ВС России добрались до подбитого под Авдеевкой танка Abrams U.S. Army/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Группировка «Центр» уничтожила танк Abrams недалеко от Авдеевки. Бойцы спецназа подобрались к нему под шквальным огнем, чтобы осмотреть изнутри и передать информацию командованию. Об этом сообщило РИА «Новости».

В селе Бердычи настигли второй Abrams, выведенный из строя российскими солдатами. Бойцам поставили задачу не только остановить машину, но и осмотреть ее на предмет работоспособности, наличия передовых технологий. Танк стоял недалеко от украинских позиций, поэтому спецназовцы-разведчики подошли к нему под огнем артиллерии и контролем беспилотников противника.

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«Решили выдвинуться средь бела дня. Поступили дерзко и нагло. „Открытки“ там было от 30 до 50 метров — поле от дома до танка — открытое место. Пришлось бежать, что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика, там недалеко шли бои — метров 150-200, наши мотострелки зачищали, шли вперед», — рассказал военнослужащий с позывным Изай.

Боец заявил, что не обнаружил в оснащении Abrams ничего необычного. Он признался, что ждал большего от американской бронетехники.

Вооруженным силам Украины передали «облегченную» версию танков Abrams, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. С них сняли все передовые разработки.