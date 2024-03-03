03 марта 2024, 19:25
Появились кадры уничтоженного танка Abrams около села Бердычи
Shot опубликовал фото и видео танка Abrams под Бердычами после удара дрона
Украинские войска потеряли очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении около села Бердычи. Кадры с уничтоженной боевой машиной опубликовал Telegram-канал Shot.
Авторы заявили, что вместе с танком под удар попала инженерная машина M1150 ABV, имеющая такую же базу.
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«Это второй уничтоженный Abrams, попавший на видео. Предположительно, на данный момент этих танков подбито уже больше», — отметили в публикации.
Военный обозреватель Роман Безсонов уточнил, что очередной американский танк российские военные уничтожили FPV-дроном «Упырь».
Для удара по самому первому Abrams бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады использовали беспилотник «Ланцет».
Министерство обороны России официально сообщало о двух уничтоженных танках Abrams на Авдеевском направлении. Вместе с ними удары российских войск лишили ВСУ трех бронированных машин пехоты, включая американскую Bradley.
Специальная военная операция РФ на Украине
Танки
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