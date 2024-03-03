Спецоперация 03 марта 2024, 19:25 Появились кадры уничтоженного танка Abrams около села Бердычи Shot опубликовал фото и видео танка Abrams под Бердычами после удара дрона Capt. Tobias Cukale / Global Look Press

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Украинские войска потеряли очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении около села Бердычи. Кадры с уничтоженной боевой машиной опубликовал Telegram-канал Shot.

Авторы заявили, что вместе с танком под удар попала инженерная машина M1150 ABV, имеющая такую же базу.

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«Это второй уничтоженный Abrams, попавший на видео. Предположительно, на данный момент этих танков подбито уже больше», — отметили в публикации.

Военный обозреватель Роман Безсонов уточнил, что очередной американский танк российские военные уничтожили FPV-дроном «Упырь».

Для удара по самому первому Abrams бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады использовали беспилотник «Ланцет».

Министерство обороны России официально сообщало о двух уничтоженных танках Abrams на Авдеевском направлении. Вместе с ними удары российских войск лишили ВСУ трех бронированных машин пехоты, включая американскую Bradley.