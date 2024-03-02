Спецоперация 02 марта 2024, 04:21 «Консервная банка с пушкой». В ДНР рассказали правду про подбитые танки Abrams Советник Пушилина: танки Abrams передали ВСУ без передовых технологий РИА «Новости»

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США передали ВСУ танки Abrams, предварительно лишив бронетехнику всех передовых и секретных технологий, чтобы Украина не смогла ими завладеть. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в интервью РИА «Новости».

Гагин прокомментировал состояние американского танка, который Вооружённые силы России сожгли на Авдеевском направлении в ДНР.

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«Abrams, который мы недавно сожгли, этот танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — объяснил Гагин.

По его словам, так происходит со всей западной техникой, которую направляют ВСУ. Исключения составляют те виды оружия, поставки которых сопровождаются западными специалистами в качестве обслуживающего персонала. Такая ситуация с высокоточными ракетами — их наводят, обслуживают и программируют исключительно расчеты и специалисты стран-поставщиков.

«Это гарантия того, что Украина не украдет эти технологии», — добавил Ян Гагин.

Ранее стало известно, что 26 февраля бойцы группировки «Центр» уничтожили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении, используя FPV-дроны.