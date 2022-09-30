Последствия обстрела ВСУ мирной колонны в Харьковской области показали на фото | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 11:39 Поделиться Telegram

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Viber Последствия обстрела ВСУ мирной колонны в Харьковской области показали на фото Появились кадры обстрелянной ВСУ мирной колонны в Харьковской области

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Украинские националисты обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области. В Сети появились кадры с места происшествия.

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Колонна, судя по опубликованным фото, состояла из гражданских легковых автомобилей. Снаряды повредили многие из них, а на некоторых видны крупные сквозные отверстия от боеприпасов и осколков ракет.

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ВСУ атаковали колонну накануне. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что националисты ударили по людям из гранатометов с близкого расстояния.

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На некоторых автобусах были надписи «Дети», однако украинских военных это не остановило. В результате атаки погибли около 30 человек, среди них есть несовершеннолетние.

Руководитель администрации подчеркнул, что около 30 тысяч жителей за последние несколько лет эвакуировались из региона в Луганскую Народную Республику. Сейчас выезжать стало опасно из-за регулярных обстрелов гражданских дорог.

Минздрав Харьковской области сообщал, что в медицинские учреждения поступили семеро раненных при обстреле.

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