Раненную при обстреле ВСУ девочку доставят в Москву | 360°

Мир 29 сентября 2022, 13:50 Поделиться Telegram

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Viber Раненную при обстреле ВСУ девочку доставят в Москву Посол ЛНР Мирошник: раненную при обстреле ВСУ девочку перевезут в Москву на лечение РИА «Новости»

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Российские врачи займутся спасением девочки, получившей серьезные ранения при обстреле украинскими боевиками колонны беженцев под Купянском. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что транспортировку ребенка организуют при содействии Минздрава России.

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Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в комментарии Луганскому информационному центру рассказала, что в местные больницы поступили семь раненых, в том числе двое детей — мальчик и девочка.

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«Они потеряли при обстреле родителей. У мальчика несложные ранения мягких тканей — нога и рука, у девочки сильные ранения руки. Девочке нужна медицинская помощь в Москве, но так как у нее нет ни документов, ни родственников, этот вопрос мы сейчас решаем», — подчеркнула министр.

Пащенко добавила, что после лечения обоим детям нужна длительная психологическая реабилитация, которая займет много времени.

Колонну беженцев под Купянском украинские военные обстреляли утром в четверг, 29 сентября. Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что, по предварительным данным, на месте погибли около 30 человек, в том числе дети. Вывезти тела экстренные службы пока не могут, так как обстрел все еще продолжается.

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