Украинские боевики расстреляли колонну беженцев в Харьковской области с близкого расстояния | 360°

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Украинские боевики расстреляли колонну беженцев в Харьковской области с близкого расстояния

ТАСС: ВСУ атаковали колонну беженцев в Харьковской области с близкого расстояния

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Украинские националисты, обстрелявшие колонну беженцев в Харьковской области, сделали это с близкого расстояния. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, гражданские автомобили двигались по дороге с надписью «Дети».

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«Украинские военные не могли их не увидеть. Они знали, куда стреляют, машины находились в зоне прямой видимости», — заявил он.

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Ганчев уточнил, что националисты вели огонь по колонне в том числе из гранатометов.

О происшествии стало известно днем в четверг, в результате обстрела погибли около 30 человек.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник уточнил, что под плотным огнем ВСУ не удалось забрать тела погибших.

Специальная военная операция РФ на Украине

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