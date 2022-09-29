Попавшие под обстрел ВСУ под Харьковом машины с беженцами имели надписи «Дети» | 360°

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Попавшие под обстрел ВСУ под Харьковом машины с беженцами имели надписи «Дети»

Глава ВГА Харьковской области Ганчев: стрелявшие по колонне беженцев видели надписи «Дети»

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Украинские боевики видели опознавательные знаки и большие надписи «Дети» на колонне машин с беженцами, которые ехали из Купянского района в Луганскую Народную Республику, но все равно открыли огонь. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Он подчеркнул, что украинские боевики использовали стрелковое оружие и били прямой наводкой, поэтому прекрасно видели, что атакуют гражданский транспорт.

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«Я могу точно сказать, что они знали, по кому стреляли. Это была гражданская техника — четыре автомобиля и микроавтобус. На них были опознавательные знаки, все эвакуировавшиеся нанесли большими буквами „Дети“ красками. Это было издалека видно», — подчеркнул Ганчев.

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Руководитель администрации подчеркнул, что за последние несколько недель в Россию и Луганскую Народную Республику эвакуировали около 30 тысяч жителей Харьковской области. Но сейчас выезжать стало опасно из-за постоянных обстрелов дорог.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в результате обстрела колонны беженцев в Харьковской области погибли около 30 человек. Среди жертв есть дети.

В Минздраве республики сообщили, что в больницы поступили семь раненых, в том числе мальчик и девочка с серьезным ранением рук. В ведомстве подчеркнули, что ведут переговоры с Минздравом России о переводе девочки на лечение в Москву.

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