Спецоперация 24 января 2023, 14:28 Попытка украинских войск форсировать Днепр сорвалась Российские военные сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр РИА «Новости»

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Представитель экстренных служб Херсонской области рассказал о срыве плана ВСУ занять оборону на другом берегу Днепра. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение», — рассказал он.

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В результате российские военнослужащие уничтожили шесть БМП, три катера противника и около 100 украинских боевиков.

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Ранее ВСУ сообщили, что на остров Большой Потемкин в Херсонской области забросили наемников из США и Великобритании. Их задача — стрелять по мирным жителям и выдать за жертв ВС России.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, жители правобережной части региона уже воспринимают ВСУ как оккупантов, а не защитников.

Между тем российские войска наступают одновременно по нескольким направлениям в зоне спецоперации на Украине. По словам военкора Александра Сладкова, ВС России делают успехи на Авдеевском и Артемовском направлениях.