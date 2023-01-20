Мир 20 января 2023, 05:46 Жители Херсона воспринимают ВСУ как оккупантов — Сальдо Врио губернатора Сальдо: жители Херсона воспринимают ВСУ как оккупантов РИА «Новости»

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Жители Херсона воспринимают украинских военных как оккупантов, которые не заботятся о местном населении. Об этом в комментарии РИА «Новости» сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Оккупанты не заботятся о местном населении. Гуманитарная помощь, если ее можно так назвать, очень скудная, инфраструктура не ремонтируется, снабжение продовольствием и медикаментами плохое. Это не говоря о фильтрациях и репрессиях, а также о насильственной мобилизации. Люди четко увидели, кто оккупант», — отметил Сальдо.

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От жителей правобережной части области, которая временно оккупирована украинскими войсками, поступают сообщения обо всех их бедах, которые принесли власти Киева, рассказал Сальдо.

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«Когда вернемся на правый берег — решим проблемы людей», — заверил врио губернатора Херсонской области.

До этого Сальдо сообщал, что в Соледаре бойцы группы «Вагнера» практически полностью ликвидировали 61-ю бригаду ВСУ, которая в ноябре 2022 года вошла в Херсон.

О полном освобождении Соледара Минобороны России объявили 12 января. Взятие под контроль этого города позволило отрезать пути снабжения украинских военных в Артемовске.