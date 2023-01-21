Мир 21 января 2023, 05:01 Иностранных снайперов забросили на остров под Херсоном РИА «Новости»: снайперы США и Британии заброшены на остров Большой Потемкин под Херсоном Pxhere

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Военные ВСУ сообщили российским бойцам, что на остров Большой Потемкин в Херсонской области заброшены наемники из США и Великобритании. Как сообщил РИА «Новости» сотрудник российских силовых структур, иностранным наемникам приказано стрелять по мирным жителям, чтобы в дальнейшем выдать их за жертв ВС России.

«По информации, полученной от источников в ВСУ, на остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы», — привело агентство слова своего собеседника. Он также добавил, что целью наемников является терроризирование русскоязычного населения.

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«Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией», — сказал сотрудник российских силовых структур.

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Ранее западные СМИ со ссылкой на источники в ВМС США сообщили о гибели американского морского пехотинца, который сражался в рядах наемников на Украине. Как указало издание Time, морпеха звали Дэниел Свифт. Он был оператором первого класса сил специального назначения ВМС. Также в материале уточнялось, что морской пехотинец находился в списках дезертиров с 2019 года.