Спецоперация 24 января 2023, 12:25 Военкор заявил об активном наступлении российской армии в зоне СВО Военкор Сладков: российская армия активно идет в наступление по нескольким направлениям РИА «Новости»

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Вооруженные силы России наступают одновременно по нескольким направлениям в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков радиостанции «Говорит Москва».

Он рассказал, что российские военные делают успехи на Авдеевском и Артемовском направлениях, ВС России движутся в сторону Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Курахово, они штурмуют Артемовск.

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«Наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта, запорожский. Идем тоже вперед там, десятки километров проходим, сотнями уничтожаем врага. Это все звенья одной цепи в той логике, которой мы следуем», — объяснил Сладков.

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Он отметил, что Донбасс является наиболее подготовленной частью линии фронта. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что российские силы вскрыли позиции ВСУ при наступательных действиях на Запорожском направлении.