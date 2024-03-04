Спецоперация 04 марта 2024, 19:07 Польшу хотели втянуть в конфликт между Россией и Украиной Myśl Polska: Польша не желает быть причастной к украинскому конфликту Pxhere

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Польша не хочет участвовать в конфликте на Украине, но страну всеми силами пытаются в него втянуть. Об этом сообщило издание Myśl Polska, ссылаясь на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Информация, о которой мы собираемся поговорить, вызывает озноб. <…> Однако в одном я абсолютно уверен. Даже если мое отношение будет стоить мне должности премьер-министра, я сделаю все, чтобы предотвратить прямое участие словацких солдат в [конфликте] на Украине», — сказал Фицо.

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Автор публикации отметил, что Фицо — серьезный политик, который не будет бросать пустыми фразами лишь бы привлечь к себе внимание. Также журналист обратил внимание, что «если министр хочет что-то предотвратить», значит на страну уже оказывают давление.

«А затем подумайте, распространяется ли давление, подобное тому, с которым столкнулся премьер-министр Словакии, на польских лиц, принимающих решения. Многие косвенные доказательства указывают на то, что это так», — написал он.

Автор задался вопросом, почему польские солдаты должны умирать за Украину. Ведь страна не была свободной и независимой до начала конфликта. Украина уже стала ключевым разведывательным форпостом США в борьбе с Россией.

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