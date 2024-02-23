Мир 23 февраля 2024, 22:08 Польские власти не пришли на встречу с украинцами на границе Премьер Украины Шмыгаль: власти Польши не пришли на встречу на границе Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Встреча с польскими чиновниками по поводу транспортной блокады на границе не состоялась, они не пришли на переговоры. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«[Президент Украины Владимир Зеленский] предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. <…> И правительство Украины сегодня здесь. Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась», — написал Шмыгаль.

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Премьер отметил, что последние полгода Украины живет в условиях постоянной блокады на польской границе, и это серьезно ударило по экономике и обороноспособности страны.

Президент Польши Анджей Дуда не увидел смысла в переговорах с фермерами и украинцами. Проблему он предложил решать на уровне Евросоюза.

Украинцы накануне свезли к польской границе сожженную сельхозтехнику. В соцсети водитель выложил видео, в котором пытался пристыдить поляков.