Спецоперация 27 мая 2023, 01:29 Полковник назвал потери ВСУ в Артемовске и Соледаре Полковник Кисилев: потери ВСУ в Артемовске и Соледаре могут достигать 40 тысяч РИА «Новости»

Читать 360tv в

Потери украинской армии в боях за Артемовск и Соледар составили от 35 до 40 тысяч человек. Об этом заявил военный эксперт из Луганской Народной Республики Виталий Киселев. Его слова привел ТАСС.

«Это безвозвратные потери, которые укронацисты понесли за Соледар и Артемовск», — сказал он.

Реклама

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил, что российские военные достойно сражались в Артемовске против превосходящих сил противника. Во время боев они ликвидировали свыше 50 тысяч украинских военных, еще до 70 тысяч получили ранения.

Пригожин объявил о полном освобождении Артемовска 20 мая. Позже Минобороны России подтвердило эту информацию. В ведомстве уточнили, что в операции участвовали штурмовые отряды группы «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.

Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением Артемовска. Всех отличившихся при битве представят к государственным наградам.