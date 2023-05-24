Спецоперация 24 мая 2023, 03:15 Пригожин назвал потери ВСУ в Артемовске Пригожин рассказал о ликвидации в Артемовске около 50 тысяч военных ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные сражались в Артемовске против превосходящих сил противника. Во время боев они ликвидировали свыше 50 тысяч украинских военных, еще до 70 тысяч получили ранения. Об этом заявил Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова привел Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как уточнил Пригожин, российская сторона насчитала потери в 3,2 раза меньше, чем ВСУ. Предприниматель также отметил, что в Артемовске «в лучшие моменты» российская группировка насчитывала 50 тысяч человек, тогда как на стороне ВСУ сражались около 82 тысяч.

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Пригожин заверил, что цель штурма заключалась не во взятии Артемовска, а в том, чтобы уничтожить всех, кого должны были. По его словам, сейчас «Вагнер» нужно переформатироваться, дооборудоваться и довооружиться.

Глава ЧВК «Вагнер» объявил о полном освобождении города 20 мая. Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением Артемовска. Всех отличившихся при битве представят к государственным наградам.