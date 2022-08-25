Полянский анонсировал сроки визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может посетить Запорожскую атомную электростанцию в конце августа — начале сентября. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Я думаю, что он [визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС] состоится в ближайшее время: в конце августа — начале сентября», — заявил он.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о подготовке миссии на Запорожскую АЭС. Гросси намерен лично возглавить миссию и не желает терять ни минуты — он отметил, что ситуация вокруг станции продолжает накаляться.

ООН напомнила Украине о риске катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС. Несмотря на многочисленные призывы, вместо деэскалации Украина продолжает обстреливать объект.

Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети из-за пожара после удара ВСУ. Возгорание спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, сработала релейная аварийная защита ЗАЭС. После ликвидации пожара один из блоков смогли запустить в работу.