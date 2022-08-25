Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в ближайшие дни

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о подготовке миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Сотрудники агентства прибудут туда в ближайшие дни. Об этом написало РИА «Новости».

«Почти каждый день происходит новый инцидент на или около Запорожской АЭС. Мы не можем больше терять время. Я намерен лично возглавить миссию МАГАТЭ», — отметил глава МАГАТЭ.

Ситуация вокруг ЗАЭС продолжает накаляться. Киев ранее заявил, что 25 августа станция временно утратила подключение к последней действующей внешней линии электропередачи 750 кВ. В итоге два реактора стала питаться от внешней сети.

Украинские солдаты в последние дни усилили обстрелы территории ЗАЭС. В Минобороны России напомнили, что это грозит техногенной катастрофой. Пострадает не только Украина, но и европейские государства.

Однако в Киеве не берут в расчет эту угрозу. Атомная станция стала для украинских властей средством привлечения внимания Запада.