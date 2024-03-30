Мир 30 марта 2024, 04:01 На Украине пожаловались на продвижение российской армии Подоляк заявил, что российская армия продавливает оборону ВСУ, успешно наступая РИА «Новости»

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Российская армия своим успешным продвижением по украинской территории заставила ВСУ уйти в оборону, причем Украина больше не может ей противостоять из-за дефицита оружия. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Подоляк пожаловался, что украинская армия находится в обороне, а ВС РФ оказывает на нее давление. При этом ВСУ не может решить проблему с текущей нехваткой вооружений, добавил он.

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«Они продвигаются все дальше и дальше. Кроме того, мы наблюдаем, как они продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы», — заявил советник Зеленского.

При этом Подоляка сомневается, что российские военные могут перейти в крупномасштабное наступление.

Что касается идеи «заморозки конфликта», с которой ранее выступил глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених, то в это он не верит. По его словам, у России имеются ясные цели, поэтому об этом и речи не идет.

В заключение Подоляк заявил, что ряд стран, помогающих Киеву, «боятся выиграть» в этом конфликте, что также является проблемой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинская армия не выдержит крупное наступление российских войск, потому что у нее практически не осталось артиллерии.