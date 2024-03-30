Спецоперация 30 марта 2024, 03:26 ВС России разрушили железнодорожный мост в Курахово «РВ»: ВС РФ расчетами «Ураган» уничтожили важный для ВСУ мост в Курахово РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ударили по железнодорожному мосту в Курахово, по которому ВСУ перевозили свои боеприпасы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Расчет БМ-27 „Ураган“ при корректировке с БПЛА нанес меткий удар по железнодорожному мосту в оккупированной части ДНР», — отметили в сообщении.

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Военкоры подчеркнули, что этот мост был важным объектом для украинской армии. По нему осуществлялась перевозка продовольствия и боеприпасов к позициям Вооруженных сил Украины.

Официальной информации от Минобороны РФ о ликвидации моста пока не поступало.

Ранее под удар ВСК России попала польская САУ «Краб» и ангар с техникой ВСУ под Угледаром. Цель уничтожили с помощью планирующих бомб ФАБ-250.