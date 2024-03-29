Спецоперация 29 марта 2024, 09:22 Буксируемое орудие ВСУ на Ореховском направлении уничтожили из пушки «Гиацинт-Б» Российские бойцы уничтожили из «Гиацинта-Б» орудие ВСУ на Ореховском направлении РИА «Новости»

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ВСУ лишились буксируемого орудия на Ореховском направлении в Запорожской области. По нему ударили из пушки «Гиацинт-Б», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командира расчета с позывным Гранит.

«Мужики, отработали по цели, уничтожено буксируемое орудие, молодцы», — подчеркнул он.

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Еще один боец рассказал, что цели расчета — наносить поражение пехоте противника, помогать своим подразделениям, бить по укрытым орудиям, БМП в районе Орехова.

Во время выполнения боевых задач расчет «Гиацинта-Б» использует для маскировки масксети, подручные средства — траву и ветки.

«Пытаемся спрятать орудие, чтобы его меньше было видно с воздуха. Позицию меняем после прилетов, „птичка“ пролетела — меняем позицию», — добавил он.