Спецоперация 29 января 2023, 16:46 «Похоже на капитуляцию». Пользователей Сети удивили слова Зеленского о танках Abrams Пользователи Сети уличили Зеленского в признании капитуляции после его слов о танках США rawpixel

Читать 360tv в

Пользователи Twitter удивились словам украинского президента Владимира Зеленского о том, что, если американские танки Abrams поступят на Украину к августу, будет слишком поздно. По сути, Зеленский открыто признал, что к тому времени его страна проиграет, рассудили пользователи, комментируя его интервью телеканалу Sky News.

«Очень похоже на капитуляцию вслух», — заметил один.

Реклама

«Он же отказывается от мира, потому что якобы побеждает!» — удивился второй.

Третий добавил, что, чем раньше западные танки прибудут, «тем скорее россияне их нейтрализуют».

Четвертый предположил, что западные поставки «ничего не изменят». Еще один комментатор призвал «подумать о прекращении огня».

Хотя несколько стран уже пообещали Украине танки, вооружение может поступить в ВСУ еще нескоро, даже после завершения конфликта. А если и раньше, действительно не факт, что это спасет украинскую армию. Добившись хоть каких-то подвижек по танкам, Украина уже начала выпрашивать у Запада авиацию и ракеты повышенной дальности. Зеленский заявил, что стране жизненно необходимы баллистические ракеты.