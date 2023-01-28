Мир 28 января 2023, 09:29 Западные танки поступят на Украину после завершения конфликта — экс-инспектор ООН Риттер rawpixel

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Украинский конфликт закончится, когда танки Abrams доберутся до зоны боестолкновений. К такому выводу пришел отставной офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. Он поделился мнением в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано. Его процитировал ТАСС.

«Могу поспорить, что танки Abrams никогда не появятся на поле боя [в зоне спецоперации]», — сказал Риттер.

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В качестве доказательства он привел недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Тот заявил, что доставка Abrams в зону боестолкновений к августу — слишком поздний срок.

По мнению Риттера, это является неопровержимым доказательством осведомленности мировых властей о времени завершения украинского конфликта без накачки этой страны оружием.

Также экс-инспектор ООН уличил власти США в обмане Украины и Германии. По его мнению, американское правительство вынудило ФРГ поставить танки Leopard 2 на нужды ВСУ.