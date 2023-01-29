Мир 29 января 2023, 00:45 Зеленский заявил о жизненной необходимости баллистических ракет для Украины Президент Зеленский: Украине жизненно необходимы дальнобойные ракеты ATACMS

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Украине жизненно необходимы баллистические ракеты, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем обращении в Telegram-канале. Украинский лидер отметил, что сделает все, чтобы партнеры начали поставки ATACMS.

«Украине нужны дальнобойные ракеты… Мы сделаем все, чтобы партнеры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия», — заявил Зеленский.

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Ракету ATACMS может нести реактивная система залпового огня американского производства HIMARS.

Едва заручившись обещанием Запада поставить на Украину танки, Зеленский тут же начал клянчить истребители. Получив от нескольких стран отказ, переключился на ракеты для HIMARS. Российский военный эксперт Константин Сивков пояснил, почему Зеленскому не стоит ждать истребителей и ракет. Только у США есть оперативно-тактические ракеты, отметил специалист. А самолеты Украине негде базировать, некем обслуживать и нечем заправлять.