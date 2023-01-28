28 января 2023, 04:53
Западные танки не спасут ВСУ — датский эксперт
Датский доцент Матисен заявил, что западные танки не спасут ВСУ
Западные танки, которые поставят Киеву США, Германия, Польша и другие страны, не помогут ВСУ, заявил доцент Датской военной академии Клаус Матисен. Его слова передало издание DR.
По данным посла Украины в Париже Вадима Омельченко, Киеву передадут 321 тяжелый танк. Но это вооружение нельзя считать «чудодейственной панацеей», уверен Матисен.
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«Послушай некоторых, складывается ощущение, что у Украины не было никаких танков вовсе, а сейчас они приедут строем и спасут ее. Это совсем не так», — пояснил он.
Матисен призвал «умерить пыл» и не ждать особых перемен в зоне СВО. Кроме того, бойцам ВСУ сначала нужно научиться обслуживать эти танки. Кроме того, на Украине нет оборудования для их ремонта. И, скорее всего, в случае поломки их будут отправлять в Польшу.
Ранее военный эксперт Дрозденко заявил, что Варшава, отправляя Киеву танки Twardy, рассчитывает получить за них компенсацию от властей Евросоюза. Таким образом Польша заменит старую технику на новые «Абрамсы».
Дания
Украина
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