Американский наемник Энди Хьюн, воевавший на стороне Украины и плененный российскими войсками под Харьковом, признался «Известиям», что на Украину его привела пропаганда. Запад формирует образ «плохого русского». и он приехал помочь украинцам.

Хьюн думал, что приехал помочь украинцам. Но на передовой мужчина быстро понял: ситуация складывается не так, как ее описывают западные СМИ. Пресса, по словам американца, не только врет про «плохих русских, которые убивают всех без разбора», но и скрывает реальное положение дел в украинской армии.

«Уже побывав здесь и оценив ситуацию, я могу сказать, что у нас в новостях до чертиков пропаганды — практически все, что там показывают, по факту сплошное преувеличение. <…> В западных СМИ нам не говорили, что из себя представляет украинская армия, насколько они некомпетентны, насколько коррумпировано их руководство. СМИ говорят, что русские плохие, хотя я лично убедился, что это не так, что они на самом деле вполне человечные ребята», — заявил Хьюн.

Наемник отметил, что после прибытия на Украину побывал в нескольких легионах и тренировочных лагерях. И везде сталкивался с коррупцией, проблемами с оснащением и некомпетентностью.

О пленении американцев написали их сослуживцы в Twitter. Два иностранных наемника с позывными Бама и Хейт попали в плен к российским военнослужащим под Харьковом на прошлой неделе. Белый дом пока не подтвердил эту информацию, но обещал следить за ней.