Пять человек погибли в результате обстрелов ДНР

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В течение 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка ранения получили 10 мирных жителей, среди них один ребенок. Минздрав республики сообщил, что среди пострадавших есть раненый в тяжелом состоянии.

Сообщалось о том, что в субботу вечером в центре Донецка прозвучала серия взрывов. Снаряды ДНР повредили школы № 5 и № 22, а также пострадал крытый рынок.

Также несколько жилых домов в Донецке получили повреждения от попадания «Градов» ВСУ.