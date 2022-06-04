Ранения в результате обстрела ВСУ получили 10 мирных жителей Донецка

Число раненых в результате обстрела ВСУ жилых районов Донецка возросло до 10 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВСУ в Донецке число раненых возросло до 10 человек», — говорится в сообщении штаба теробороны.

По данным СЦКК ДНР, среди раненых мирных жителей есть один ребенок. Девять пациентов в состоянии средней тяжести, один раненый в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Донецкой Народной Республики в Telegram-канале. Все пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения Донецка. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

В результате обстрела в поселке Лидиевка в Кировском районе Донецка пострадал газопровод высокого давления. ВСУ выпустили по жилым кварталам 15 снарядов из «Града».