Серия взрывов прогремела в центре Донецка

Серия взрывов прогремела в субботу вечером в центре Донецка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию собственных корреспондентов.

По данным агентства, взрывы были хорошо слышны в Ворошиловскм районе города. В воздухе ощущается запах гари.

Глава администрации города Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале, что, согласно предварительной информации, при обстреле Ворошиловского района произошли прямые попадания по улицам Школьной, дом 18 и Зеленой, дом 19, в результате чего возникли пожары.

«Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — добавил мэр.

Позднее он добавил, что снаряды ВСУ повредили школы № 5 и № 22., также пострадал крытый рынок.

В свою очередь представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 40 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град».

«В 21:05 ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка 40 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обесточили 20 трансформаторных подстанций в Донецке.