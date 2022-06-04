Серьезные повреждения получили жилые дома в Донецке из-за попадания «Градов» ВСУ

Несколько жилых домов в Донецке серьезно повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

Выбиты стекла на первом и втором этажах зданий, в одном из многоквартирных домов пострадал вход в подъезд. Разбиты автомобили, припаркованные вдоль дороги, корреспондент сообщил о минимум пяти машинах, среди которых есть микроавтобус. На месте работают машины скорой медицинской помощи, пожарные расчеты.

В результате обстрела Донецка ранения получили 10 мирных жителей, среди них один ребенок. Минздрав республики сообщил, что среди пострадавших есть раненый в тяжелом состоянии. От попадания снаряда пострадал газопровод высокого давления в поселке Лидиевка Кировского района Донецка. Глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что пострадали несколько школ и ясли. Данные о последствиях обстрела продолжают поступать.