Мир 22 марта 2024, 12:00 «Мы увидим конец». В США сделали шокирующее заявление про украинцев Экс-разведчик США Риттер: из-за больших потерь украинская нация исчезнет Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/globallookpress

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Миллионные потери приведут к тому, что украинцы исчезнут как нация. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы увидим конец украинского народа, который будет рассеиваться по всему миру. Такова трагическая реальность», — сказал Риттер.

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По словам экс-разведчика, потери уже составляют более трех миллионов человек. Многие жители также покинули страну после начала конфликта.

Президент Владимир Зеленский вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры, продолжает упрекать Евросоюз в недостаточной военной помощи. Украинский лидер также просит использовать доходы от замороженных российских активов.

Однако Украине не хватает не только оружия и боеприпасов, но и людей, отметил Риттер. Даже иностранные наемники все реже соглашаются участвовать в боевых действиях.