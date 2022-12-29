Спецоперация 29 декабря 2022, 00:53 Перспективы переговоров с Украиной оценили в Госдуме Глава фракции ЕР Васильев: переговоры с Украиной являются переговорами с США Pixabay

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Переговоры с Киевом являются диалогом с США, заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Они будут возобновлены не по желанию властей Украины, отметил депутат.

«Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал. И они будут возобновлены не желанием руководства Украины», — заявил Васильев журналистам.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложение России по демилитаризации и денацификации Украины лучше «выполнить подобру-поздорову». В ином случае вопрос решит российская армия.

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Лавров отметил, что конфликт может завершиться в любой момент, если западные кураторы Украины прекратят бессмысленное сопротивление. Однако американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, заявил глава МИД.

Западная политика тотального сдерживания России крайне опасна и может привести к прямому вооруженному конфликту между ядерными державами, предупредил Лавров. При этом Москва неоднократно заявляла о недопустимости использования ядерного оружия.