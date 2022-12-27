Власть 27 декабря 2022, 03:48 Лавров предупредил о риске вооруженного конфликта ядерных держав из-за политики Запада Глава МИД РФ Лавров: политика Запада несет риски вооруженного конфликта ядерных держав РИА «Новости»

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Западная политика тотального сдерживания России крайне опасна и может привести к прямому вооруженному конфликту между ядерными державами, предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС. Министр подчеркнул, что Москва выступает за то, что ядерная война «никогда не должна быть развязана».

Запад постоянно раскручивает «безответственную спекуляцию» о применении Россией ядерного оружия против Украины.

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«Мы говорим абсолютно о другом: курс Запада на тотальное сдерживание нашей страны крайне опасен. Он несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав», — заявил Лавров.

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Политики Запада обостряют ситуацию вокруг данной темы, отметил российский министр. Именно Запад отвечает за продолжение ядерной риторики в 2023 году.

«С глубокой озабоченностью констатируем пропагандистскую вакханалию в США и в целом на Западе вокруг темы ядерного оружия», — отметил Лавров.

Министр внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что несмотря на заверения Запада, в реальности российские политики не заявляли о возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте.

Киев пытается еще «глубже втащить» США и НАТО в конфликт на Украине, отметил Лавров. Расчет делается на их лобовое столкновение с Россией, считает министр.