Мир 28 декабря 2022, 20:47 США объяснили, что не хотят напрямую воевать с Россией — Лавров Глава МИД Лавров: США дали понять, что не отправят своих солдат на Украину для ЗРК Patriot сайт МИД России

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Представители США по дипломатическим каналам дали понять, что не желают и не будут воевать с Россией напрямую, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. По словам министра, американские власти добавили — они не планируют отправлять на Украину своих специалистов для работы с зенитно-ракетными комплексами Patriot.

Сергей Лавров рассказал, что через каналы российского посольства в США поинтересовались, означает ли решение американских властей передать Украине ЗРК Patriot отправку туда и солдат.

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«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России», — отметил глава МИД.

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Он добавил — власти США пообещали вводить в действие поставляемое на Украину оружие в течение нескольких месяцев. Сроки растянут из-за того, что быстрее украинские военнослужащие обращение с зарубежным ЗРК не освоят.

В интервью той же передаче Лавров заявил, что России предстоит освободить территории новых регионов страны. Министр уточнил, что границы субъектов указаны в конституции.