27 декабря 2022, 00:42
Украине лучше выполнить предложения РФ по демилитаризации «подобру-поздорову» — Лавров
Глава МИД Лавров: предложение по демилитаризации Украины лучше выполнить подобру-поздорову
Предложение России по демилитаризации и денацификации Украины лучше «выполнить подобру-поздорову», заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров. Иначе вопрос будет решать российская армия.
«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — заявил он.
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Относительно продолжительности конфликта Лавров пояснил, что «мяч на стороне режима» и его кураторов из США. Министр отметил, что они могут «прекратить бессмысленное сопротивление» в любой момент.
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США не смогут устроить «конец истории». Ее ход остановить невозможно, конца у истории не бывает и не будет, заявил Лавров. Министр напомнил, что человечество не раз сталкивалось с ситуациями, когда мир хотели подчинить силой.
Сергей Лавров
МИД РФ
Украина
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