Перемещенных из Херсона поселят в домах отдыха на морском побережье | 360°

Важное 19 октября 2022, 11:48 Перемещенных из Херсона поселят в домах отдыха на морском побережье Врио губернатора Херсонской области Сальдо сообщил, что жителей Херсона поселят на море

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Дома отдыха на морском побережье подготовили для жителей, которые решили уехать из Херсона. Организованный выезд врачей, учителей и других работников бюджетной сферы начнут в среду. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщило РИА «Новости».

«Для размещения переезжающих людей из Херсонской области готовы пансионаты и отели на берегах Черного и Азовского морей», — сообщил он.

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Херсон оставили уже около 40% жителей. Организованный выезд работников бюджетной сферы, в том числе врачей и учителей, организуют в среду.

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Всего с правого берега Днепра запланировали вывезти до 60 тысяч человек. На левый берег также переведут все подразделения и министерства гражданской администрации.

Власти Херсонской области предупредили, что Вооруженные силы Украины готовят наступление. Владимир Сальдо сообщил, что если они ударят по Каховской ГЭС, уровень воды может подняться на метр, произойдут подтопления. Для того чтобы этого избежать, в регионе уже приняли меры — воду из Каховского водохранилища направили в Северо-Крымский и Каховский каналы, чтобы сократить сброс в Днепр.

Кроме того, въезд для гражданских лиц закрыли на неделю. В Херсонскую область смогут попасть только владельцы спецпропусков — коммунальные службы и все, кто занимается снабжением.