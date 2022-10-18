Сальдо заявил об опасности затопления из-за угроз Киева разрушить плотину ГЭС | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 23:45 Сальдо заявил об опасности затопления из-за угроз Киева разрушить плотину ГЭС Глава Херсонской области Сальдо: Киев угрожает разрушить плотину Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Правобережная территория Херсонской области может быть затоплена из-за планируемого Украиной разрушения плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанции выше по течению Днепра. Об этом в Telegram-канале заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — написал глава региона.

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Сальдо отметил, что ВСУ готовят провокацию. Власти приняли решение переселить жителей правобережной части области на левый берег Днепра.

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О планах ВСУ массированного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции предупредил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин. Эти действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения, отметил генерал.