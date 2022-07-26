Пенсионерка умерла от травм после апрельского обстрела Брянской области

Спустя три месяца в Москве умерла жительница села Климово Брянской области. Она пострадала при обстрелах со стороны Украины в апреле, сообщил Telegram-канал Baza.

«Одна из пострадавших, 74-летняя Валентина Зимкова, лишилась ноги и была отправлена на лечение в Москву. Однако она все же скончалась в Институте хирургии имени Вишневского», — сообщил автор поста.

Украинские войска обстреляли село Климово 14 апреля. Два боевых вертолета днем вторглись в воздушное пространство России и обстреляли жилые дома. Пострадали восемь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения и беременная женщина. Снаряды и взрывы повредили не менее шести жилых домов на улицах Заречной и Ленина.

Следком России возбудил уголовное дело против Вооруженных сил Украины. В Климовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.