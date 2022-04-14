Число пострадавших при обстреле поселка под Брянском увеличилось до восьми

Восемь человек пострадали при обстреле населенного пункта Климово в Брянской области. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, сообщило газета «Известия».

По его словам медики оценивают состояние ребенка 2020 года рождения и женщины 1948 года рождения как тяжелое. Также состояние четырех пострадавших, в том числе беременной 25-летней женщины расценено как средней тяжести. Еще двум пострадавших оказали амбулаторную помощь.

«В Брянск направлена бригада Федерального центра медицины и катастроф с детскими нейрохирургами. Для пострадавших организовано проведение телемедицинских консультаций с участием специалистов федеральных центров Минздрава», — сообщил замминистра.

Кузнецов подчеркнул, что оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Днем 14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле Климово украинской армией. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.