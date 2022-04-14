Режим ЧС ввели в Климовском районе Брянской области после обстрела

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Климовском районе Брянской области после обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Режим ЧС введен в данном районе», — сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что «желтый» режим террористической опасности продолжает действовать на территории региона. Также Богомаз сообщил, что в результате обстрела повреждения получили порядка 100 домов в поселке Климово.

«Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, и почти 100 домам нанесен ущерб различной степени тяжести», — отметил он.

По словам главы региона, в поселок попало девять снарядов. Ранее Богомаз сообщал, что в результате обстрела семь человек попали в больницу. Украинские военные били не только по Брянской области, но и по Белгородской. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле пострадал один человек. Житель эвакуированного села Журавлевка получил легкое осколочное ранение в предплечье.