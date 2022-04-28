Польша может установить контроль над территориями Украины. Ее интересуют четыре области

Служба внешней разведки России сообщила о планах Польши установить контроль над Западом Украины и ввести для этого войска. Часть украинских территорий в разные годы входили в состав Польши. Специалисты не исключили появление нового участка границы между Украиной и Польшей.

По данным Службы внешней разведки России, власти Польши совместно с США продумывают возможность установить контроль над Западной Украиной. На эту территорию могут ввести польские войска якобы с целью «защиты от агрессии России». Высшее политическое и военное руководство Польши обсуждает этот план совместно с США.

По предварительной информации, коалиция НАТО не станет выдавать Польше мандат на эти действия, поэтому власти страны ищут единомышленников для своей миссии. По данным разведки, боевые соединения хотят разместить а тех частях Украины, где вероятность встретиться российскими военными крайне мала.

СВР отметила, что Польша работает с украинскими элитами, которые настроены против националистических идей. Власти страны допускают, что этот шаг приведет к расколу Украины, и при этом она получит под управление территории, на которые войдут миротворцы.

Источник фото: РИА «Новости»/Виталий Белоусов

Польша придерживается антироссийской риторики с начала специальной военной операции на Украине. Власти страны критиковали Германию за то, что та недостаточно активно оказывает санкционное давление на Россию и призывала увеличить поставки вооружений на Украину. Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что в диалоге с Россией нет смысла. По его мнению, нужно ставить «жесткие условия» по Украине.

Но в антироссийской риторике выдели нацеленность на украинские территории. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что на польском телевидении показывают карту раздела Украины, где целый ряд западных территорий отходит Польше.

Раздел Украины

В разные годы часть территорий современной Украины входили в состав Польши. По словам преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики, а также эксперт по Польше Вадима Трухачева, в XVI-ХVII веках в Речь Посполитую входили части западной и центральной Украины. Но в нынешних условиях Польша претендует на территории поменьше.

«Это территории, которые в 1920-1930-х годах прошлого века входили в состав Польши. То есть это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Волынская области. Эти территории Польша считает своими», — рассказал Трухачев.

По официальным данным переписи населения, этих территориях почти не осталось поляков. По словам Трухачева, бандеровцы* в XX веке истребили польское население в этих местах, а поляки истребили у себя украинцев.

Официальных территориальных претензий со стороны Польши к Украине нет. Но, по словам президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктора экономических наук, а также профессора Николая Межевича, с точки зрения украинских учебников истории, притязания к Украине были серьезные. Специалист объяснил «360», что после распада Российской Империи вновь появилось национальное государство Польша, но вместе с этим сформировались две украинские республики — Западно-Украинская народная республика и Украинская Народная Республика.

«Поляки возмутились идеей создания национального государства украинцев и разгромили ЗУНР, и вошли в Киев. Затем туда уже приходили немцы, белые и красные», — добавил Межевич.

Оба специалиста отметили, что поляки все еще помнят, чей был Львов. По словам Трухачева, вместе с Польшей другие государства тоже претендуют на части территории Украины.

«Венгрию интересует юго-запад Закарпатья, Румынию интересует возможно вся Черновицкая область и юг Одесской. На оставшуюся славянская часть смотрят словаки и чехи», — рассказал специалист.

Однако разделить эти территории между собой странам вряд ли получится. Николай Межевич напомнил, что Россия отреагирует на такие действия украинских соседей. Специалист не исключил появление нового участка границы между новым украинским государством и Польшей.

* Степан Бандера — идеолог украинского национализма.