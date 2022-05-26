Подписанные президентом Польши Анджеем Дудой и украинским лидером Владимиром Зеленским соглашения позволят Варшаве извлечь большую выгоду из кризиса в соседней стране. Об этом в своей колонке написал колумнист издания The Cradle Пепе Эскобар.

Он пояснил, что предоставление полякам особого статуса позволит властям европейской страны усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние в западных областях Украины.

«На практике это означает, что Киев фактически передает управление несостоявшимся украинским государством Польше. Варшаве даже не придется вводить войска. Это можно назвать мягкой аннексией», — резюмировал Эскобар.

Журналист напомнил, что подписанные Дудой и Зеленским соглашения разрешат полякам избираться в органы государственной власти Украины, что открывает перед ними огромные возможности по захвату власти.

По словам Эскобара, Зеленский в этой ситуации будет в полном порядке. Сейчас он находится под охраной британского и американского спецназа. Семья украинского лидера находится в Израиле на дорогой вилле. Это не единственная зарубежная недвижимость украинского президента. У него также есть дома в Майами-Бич и Тоскане.

Обычных украинцев продолжит убивать банда олигархов, силовиков и нацистов, которыми сейчас руководит Зеленский, а 10 миллионов беженцев будут считаться расходным материалом.

Законопроект об особом статусе поляков на Украине президент Зеленский внес в Верховную раду после визита в Киев лидера Польши Анджея Дуды. По словам главы Украины, это ответный жест польского сейма о правах для украинских беженцев.

О том, что речь в данном случае идет о прямой передаче управления Украиной Варшаве, ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.