Польша с аппетитом смотрит на территорию Украины, поэтому заявление президента Анжея Дуды об отсутствии границ можно расценивать как план интеграции. Об этом РИА «Новости» заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Анжей Дуда объявил, выступая в Варшаве, что границы между Польшей и Украиной больше не будет, сообщило РИА ФАН. Алексей Мартынов отметил, что киевская власть не сможет обеспечить своим регионам безопасность, уровень жизни и развитие, поэтому для жителей приграничных территорий решение об интеграции может показаться логичным. К тому же в польской конституции закреплена цель восстановить Речь Посполитую, часть земель которой входит в состав Украины.

«Поэтому Польша с аппетитом смотрит на приграничные территории Украины», — объяснил Алексей Мартынов.

О том, что польская армия может попытаться изменить положение границы, специалисты говорят не впервые. Еще в апреле вышло заявление Службы внешней разведки России на эту тему. Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадим Трухачев заявлял, что Польшу могут интересовать Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Волынская области.