Спецоперация 27 декабря 2023, 00:42 Освобожденная Марьинка исчезла из сводки Генштаба ВСУ «Страна.ua»: Генштаб ВСУ исключил упоминание о Марьинке из утренней сводки РИА «Новости»

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Освобожденная российскими войсками Марьинка исчезла из утренней сводки Генштаба ВСУ. На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua».

«На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области», — передало издание фрагмент сводки.

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Обычно в утренней сводке Генштаб сообщал про «отраженные атаки» в Марьинке, теперь упоминается Новомихайловка, которая расположена следующей на Марьинском направлении.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Взятие этого населенного пункта позволит эффективнее защищать Донецк от огня со стороны ВСУ.

Путин поручил наградить военнослужащих, отличившихся при освобождении Марьинки. Командиру танкового батальона, старшему лейтенанту Александру Трошину присвоили звание майора. Такое решение принял глава государства, поощрив военного за освобождение Марьинки.