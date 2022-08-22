Основателя Pink Floyd Уотерса внесли в базу «Миротворца» за «антиукраинскую пропаганду»

Одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Артисту вменили «антиукраинскую пропаганду», «покушение на территориальную целостность Украины» и «участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

«Центр „Миротворец“ просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного порядка, а также иных правонарушений», — написано на сайте.

Ранее Уотерс сделал несколько смелых заявлений об Украине и НАТО в эфире канала CNN. Он указал на то, что действия США накаляют геополитическую обстановку в мире и удивился тому, что Штаты «не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений». Уотерс отметил, что украинскому президенту «кто-то нашептал на ухо, и он полностью поменял мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении Минских соглашений, и примирении с соседями из России». Часть интервью подвергли цензуре. Пользователи Twitter поддержали позицию музыканта.