«Попал в яблочко». Пользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd об Украине и НАТО

Пользователи Twitter поддержали музыканта и основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, согласившись с его мнением о том, что именно расширение НАТО спровоцировал ситуацию на Украине.

Среди пользователей соцсети, многие поддержали музыканта и высоко оценили его попытку разоблачить выпускаемую западными СМИ пропаганду.

«Уотерс попал в яблочко. Путин предупреждал о намерениях НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности. В 2016 году Виктория Нуланд продвигала этот план в администрации Обамы», — привело РИА «Новости» слова одного из комментаторов.

Другой юзер отметил, что «пролоббированные НАТО закулисные сделки во всех восточноевропейских правительствах абсолютно не соответствуют воле народа».

Со словами Уотерса согласились даже те, кто не является поклонником творчества музыканта. Пользователи выразили ему уважение за озвучивание своей точки зрения.

«Мое уважение Уотерсу за то, что он проявил мужество и мудрость и попытался сокрушить пропаганду от CNN. Это очень круто!» — написал еще один пользователь.

В эфире телеканала CNN легендарный музыкант заявил, что американские власти совершают много поступков, из-за которых в мире накаляется геополитическая обстановка. Уотерс считает, что Штаты намеренно разжигают конфликт на Украине вместо того, чтобы призвать украинского лидера Владимира Зеленского к мирному разрешению ситуации с Россией.