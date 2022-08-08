CNN вырезал часть интервью с основателем Pink Floyd про Зеленского

Телеканал CNN подверг цензуре интервью с основателем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом. Из его речи вырезали фразу о президенте Украины Владимире Зеленском и его ратификации Минских соглашений.

«Почему они (США. — прим. ред.) не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений… когда его избрали 73% населения Украины? После этого кто-то нашептал ему на ухо или он полностью поменял мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении Минских соглашений, и примирении с соседями из России», — этот кусок присутствовал в полной версии интервью, запись которого ведущий телеканала выложил в YouTube.

В версии, опубликованной CNN, осталась только первая часть фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.

Уотерс в беседе с журналистом телеканала назвал главу Белого дома Джо Байдена военным преступником. По поводу спецоперации основатель рок-группы заявил, что она стала ответом на продвижение НАТО вплотную к границам России.