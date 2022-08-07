«У нас нет никакой миссии освободителей». Легенда Pink Floyd раскритиковал власти США

Власти США совершают много поступков, из-за которых в мире накаляется геополитическая обстановка. Об этом в эфире телеканала CNN заявил легендарный музыкант, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс.

По его словам, США намеренно разжигают конфликт на Украине вместо того, чтобы призвать Владимира Зеленского к мирному разрешению ситуации с Россией.

Уотерс напомнил, что впервые США и НАТО спровоцировали Россию еще в 2008 году, когда произошел конфликт в Грузии.

«Границы альянса подошли к России, хотя в НАТО обещали не делать этого. У США миссия освободителей? Нет у нас никакой миссии», — заявил он.

Музыкант напомнил, что во Второй мировой войне погибли много русских людей, а СССР спасли Европу от нацистов.

Помимо этого Уотерс подчеркнул, что США намеренно провоцируют Китай в вопросе Тайваня.

«Тайвань — это часть Китая. Это признано всем международным сообществом с 1948 года. Если вы так не считаете, вы жертва пропаганды, вам пора в библиотеку», — сказал музыкант.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший о недопустимости победы России в конфликте на Украине, забыл итоги Второй мировой войны.