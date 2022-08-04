«Он забыл, кто победил во Второй мировой войне». Медведев упрекнул генсека НАТО в плохой памяти

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший о недопустимости победы России в конфликте на Украине, забыл итоги Второй мировой войны. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«История повторится. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. У него (Столтенберга — прим. ред.) плохая память», — написал политик, сообщило ИА Nation-News.

Ранее Столтенберг во время выступления в Норвегии заявил, что нельзя допустить победы России над Украиной. Также он подчеркнул, что альянс не хочет превращения украинского конфликта в полномасштабную войну на всем европейском континенте.

Медведев говорил, что Россия в состоянии обеспечить безопасность граждан и защитить собственные интересы. Это заявление он сделал после того, как стало известно о вступлении Финляндии и Швеции в состав НАТО.

Также зампред Совбеза сравнил нынешнюю геополитическую обстановку с временем холодной войны и заявил, что текущая ситуация гораздо хуже.