Медведев подтвердил способность России защитить свои интересы

Россия сможет защитить собственные интересы и обеспечить безопасность граждан. Такое заявление сделал заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, слова которого привело РИА «Новости».

Зампред Совбеза РФ прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО после совещания по обеспечению безопасности северо-западных рубежей России.

«Уверен, что мы сможем защитить наши интересы. Защитить интересы нашей страны, обеспечить ее безопасность, обеспечить безопасность граждан нашей страны необходимыми средствами», — сказал Медведев.

По его словам, россияне должны заниматься развитием своих территорий. Кроме того, Медведев отметил снижение потока людей и грузов на границе РФ и Финляндии. При этом он выразил надежду на восстановление ситуации.

«Потому что экономика все равно в конечном счете побеждает всякого рода политические соображения. Как быстро это произойдет, я не знаю», — подчеркнул он.